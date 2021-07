Val Tidone Festival – Archimia feat. Davide Ghidoni

Tornano gli Eventi Musicali Internazionali della Val Tidone (Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone e Val Tidone Festival), giunti quest’anno alla 23ma edizione

Piozzano (PC) Piazza dei Tigli – Sabato 10 luglio 2021, ore 21

Archimia feat. Davide Ghidoni

Serafino Tedesi (violino)

Paolo Costanzo (violino)

Matteo Del Soldà (viola)

Andrea Anzalone (violoncello)

Davide Ghidoni (tromba)

Cosa succede quando due realtà musicali di grande fantasia e dalla forte personalità si incontrano? Gli Archimia, quartetto d’archi che basa le sua fondamenta sull’indipendenza ritmica e sulla capacità di un linguaggio musicale non classico, si uniscono a Davide Ghidoni, trombettista dalla tecnica cristallina, capace di incredibili virtuosismi e di calde sonorità, dallo stile inconfondibile. La grandissima versatilità di queste due realtà ha dato vita ad un percorso unico, che accompagna gli ascoltatori attraverso diversi generi musicali e svariate atmosfere, dove la fantasia e la ricerca acustica e ritmica fanno da collante. Standard jazz, grandi successi pop, indimenticabili musiche da film e brani originali per un appassionante viaggio musicale.

Gli Archimia, esibitisi nelle più importanti città italiane ed europee e saliti più volte sul palco del prestigioso Blue Note di Milano, hanno collaborato live e in studio con artisti quali Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Ron, Zucchero, Nicolò Fabi, Leo Nucci, Nick The Nightfly, Nek, Eros Ramazzotti, Matteo Becucci, Antonello Venditti, Red Canzian, Malika Ayane, Fabrizio Bosso, Elisa… Davide Ghidoni ha preso parte a diverse trasmissioni televisive sia sulle reti Fininvest che sulle reti RAI (Festival di Sanremo, Premio Tenco, Music Farm etc.), suonando con artisti internazionali quali Al Jarreau, Lionel Richie, Sting, Phil Collins, Amy Stewart, Lucio Dalla, Zucchero, Sergio Cammariere, Renato Zero, Claudio Baglioni, Anna Oxa, Enrico Rava, Bob Mintzer…

