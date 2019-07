Val Tidone Festival – Branko Galoic & Francisco Cordovil Band

Val Tidone Festival

Borgonovo Val Tidone, Cortile della Rocca (Auditorium in caso di maltempo)

Mercoledì 3 luglio, ore 21.15 – Etnica/Jazz, Classica

BRANKO GALOIC & FRANCISCO CORDOVIL BAND

Come tutti gli incontri più belli, anche quello tra i vulcanici Branko Galoic e Francisco Cordovil è avvenuto spontaneamente: i due musicisti si sono incontrati alcuni anni fa in un bar musicale, Chez Adel, tappa obbligata per gli amanti di Parigi, e da lì è nato un caleidoscopico sodalizio artistico.

Branko Galoic è un cantautore e chitarrista croato. Ha al suo attivo sette album e la sua musica, influenzata dalla tradizione dei Balcani, è un mix di stili diversi. Il suo album “Angel Song” ha ricevuto la nomina per il German Award for Discographic Criticism.

Francisco Cordovil si è diplomato in chitarra classica e allo stesso tempo ha studiato jazz. Musicista eclettico per natura, ha firmato progetti interdisciplinari in cui la musica incontra la danza contemporanea, il teatro e la multimedialità. La perizia tecnica e la disinvoltura con cui riesce a passare tra vari stili musicali, dall’iraniano al turco, dal brasiliano al portoghese, dal jazz al rock, sino alla musica classica, gli sono valsi concerti con standing ovation in tutta Europa.

Reduci da un tour in Germania e Austria, Branko Galoic e Francisco Cordovil hanno pubblicato un nuovo album, dal titolo “One With The Wind”.

Foto Iliana Oronoz