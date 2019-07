Val Tidone Festival – Claudia Pastorino & Dodecacellos

Val Tidone Festival

Piozzano, Loc. San Gabriele (in caso di maltempo il concerto si terrà al chiuso)

Sabato 13 luglio, ore 21.15 – Etnica/Jazz

CLAUDIA PASTORINO & DODECACELLOS

De André

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè e, per omaggiare il suo indimenticabile repertorio, Claudia Pastorino e i Dodecacellos hanno firmato un progetto unico, in cui De André viene proiettato in una dimensione sinfonica e cantato al femminile. Claudia Pastorino, cantautrice genovese, ha pubblicato otto CD e tenuto concerti in tutta Europa.

I Dodecacellos rappresentano una realtà musicale unica nel suo genere in Italia: Ensemble formato da dodici violoncelli, nato da un’idea del maestro Andrea Albertini, i Dodecacellos spaziano dalla musica classica al musical, dalla musica leggera alla musica da film. I violoncellisti dell’ensemble suonano lo strumento nelle più differenti e imprevedibili modalità.

Foto Emilio Rescino