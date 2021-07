Val Tidone Festival – Duettango  “Ciao Milva”

Tornano gli Eventi Musicali Internazionali della Val Tidone (Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone e Val Tidone Festival), giunti quest’anno alla 23ma edizione

Alta Val Tidone, Loc. Pecorara (PC) – Piazza XXV Aprile Sabato 31 luglio 2021, ore 21

Silvia Mezzanotte – Filippo Arlia

Duettango “Ciao Milva”

Silvia Mezzanotte (voce)

Filippo Arlia (pianoforte)

Enrico Corapi (contrabbasso)

Roberto Rossi (batteria)

Salvatore Russo (chitarra)

Giovanni Zonno (violino)

Quest’anno, con il centesimo anniversario della nascita di Astor Piazzolla e la scomparsa della sua musa Milva, il Val Tidone Festival ha deciso di accomunare questi due straordinari artisti in un unico, grande omaggio; un tributo nel nome del tango cantato, con la versione “gruppo” del progetto Duettango di Filippo Arlia e la splendida voce di Silvia Mezzanotte. Filippo Arlia, giovane direttore d’orchestra che ha già diretto orchestre in trenta Paesi del mondo, fa volare le sue dita sul pianoforte creando note magiche combinate al fascino di Silvia Mezzanotte, unica voce italiana in grado di cimentarsi in brani che hanno fatto la storia della musica internazionale come “Balada para mi muerte”, ” Jo soy Maria” o “Balada para un loco”.

“Si odia o si ama – dice Silvia Mezzanotte – non ci sono vie di mezzo… Astor Piazzolla è così. Sono caduta dentro la sua trappola come un sasso in un pozzo…A spingermi giù il maestro Filippo Arlia…dovevamo incontrarci e io dovevo essere l’interprete per questo progetto così sanguigno…Piazzolla non si può cantare senza metterci sangue, sudore e sesso… E Milva fu tra gli artisti che più riuscirono a carpirne l’anima”.