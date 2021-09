Val Tidone Festival – Elia Cecino

Piacenza – Teatro Municipale

Venerdì 1 ottobre 2021, ore 21

Elia Cecino (pianoforte)

Tradizionale evento conclusivo del Val Tidone Festival in coproduzione con la Fondazione Teatri di Piacenza. Allievo di Maddalena De Facci diplomato con lode a Cesena, Elia Cecino si sta perfezionando con Andrzej Jasinski ed Elisso Virsaladze e viene unanimemente considerato come uno dei migliori talenti emergenti del panorama pianistico mondiale. Vincitore del prestigioso Premio Venezia 2019, si è esibito in teatri e sale quali il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Verdi di Trieste, Fazioli Concert Hall di Sacile, Teatro Olimpico di Vicenza, Sala degli Affreschi della Società Umanitaria a Milano, oltre che in numerose città europee ed extraeuropee (Vienna, Wolfsburg, Amburgo, Iași, Murcia, Stati Uniti etc). Si è proposto da solista con Düsseldorf Symphony Orchestra, Sichuan Philarmonic, Bacau Philarmonic e altre orchestre.

L. van Beethoven – Sonata in sol maggiore, op. 31 n. 1 A.

N. Skrjabin – Sonata n. 3 in fa diesis minore, op. 23

L. Bollani – Klavierstücke n. 1 – 3

S. Prokof’ev – Sonata n. 7 in si bemolle maggiore, op. 83

Informazioni e biglietti – La Fondazione Teatri di Piacenza ricorda che, come da normativa vigente, l’accesso al concerto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. I biglietti sono in vendita online su www.teatripiacenza.it e, solo su appuntamento, alla Biglietteria del Teatro Municipale (tel. 0523 385720 / 21 – biglietteria@teatripiacenza.it).