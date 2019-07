Val Tidone Festival – Georgia Ciavatta Quintet

Val Tidone Festival

Alta Val Tidone, fraz. Trevozzo – Giardini Piazzetta Tricolore (ex Cantina – Via Umberto I in caso di maltempo)

Venerdì 5 luglio, ore 21.15 – Etnica/Jazz

GEORGIA CIAVATTA QUINTET

Georgia Ciavatta (voce)

Mario Zara (pianoforte)

Gianni Satta (tromba e flicorno)

Loris Lari (contrabbasso)

Davide Bussoleni (batteria)

In viaggio con Billie

Quello che non ti aspetti è di scoprire che all’inizio della sua carriera, Billie Holiday, è una giovane donna che celebra la vita e l’amore creando capolavori assoluti. Malandrina quanto dolce, coniuga eleganza e sentimento con classe e maturità”.

Da questa riscoperta nasce l’idea di Mario Zara e di Georgia Ciavatta, di dare ad alcuni capolavori, interpretati da Lady Day, una nuova luce, un nuovo sentire, anche attraverso l’uso di armonie e ritmiche che appartengono al Jazz più moderno.

È sempre un grande piacere poter riascoltare la cantante piacentina Georgia Ciavatta, che da qualche anno si è trasferita all’estero e si divide in concerti tra il nostro Paese e il Nord Europa, in particolare Svizzera e Germania. In questa occasione proporrà un viaggio musicale in compagnia di una vera musa ispiratrice di molte cantanti e altrettanti musicisti: la grande Billie Holiday.

GEORGIA CIAVATTA – Georgia Ciavatta ha studiato canto moderno con il soprano Elena Franceschi, con le cantanti jazz Alessia Galeotti e Stefania Rava (già assistente ai seminari italiani della “Berklee School of Music” nell’ambito di Umbria Jazz); ha studiato danza classica e modern jazz con Giuseppina Campolonghi, ha seguito stage di perfezionamento con Robert Strainer e Anna Maria Grossi (Teatro alla Scala), Mia Molinari, Virgilio Pitzalis, Simona de Paola; ha inoltre conseguito la laurea triennale in Architettura ambientale presso il Politecnico di Milano, sede di Piacenza, nel 2008.

Attualmente sta frequentando il BA in canto jazz al prestigioso JazzCampus di Basilea in Svizzera dove ha l’opportunita’ di studiare con musicisti jazz di fama internazionale. Vincitrice del primo premio al GEF (Global Education Festival) di Sanremo, dove viene premiata da Katia Ricciarelli, partecipa al concorso nazionale “Premio Mia Martini”, dove arriva in semifinale.

Georgia ha collaborato con musicisti del calibro di Mattia Cigalini, Sandro Gibellini, Gregory Agid, Gianni Satta, Lorenzo Conte, Lorenzo Poli, Angelo Gange Cattoni, Enzo Frassi, Carmelo Tartamella, Renato Podestà, Jacopo Delfini, Alex Carreri, Roberto Lupo, Dean Zucchero, Michael Supnick e tanti altri. Dal 2008 al 2016 e’ stata la cantante del quintetto Progressive Swing “Sugarpie & the Candymen” (IRMA Records La Douce).

Si è esibita in numerosi festival, fra cui Ascona Jazz e Festival del Cinema di Locarno (Svizzera), Festival Jazz di Madrid, Piacenza JazzFest, Val Tidone Festival, Bergmanstrasse Festival (Berlino), Torino Jazz Festival, Summer Jumboree Festival, e in prestigiosi jazz club: Free Blues Club Stettino (Polonia), Yorckschloessen Jazz Club Berlino (Germania), Jazz Club Stoccolma (Svezia), Pink Jazz Club Zermatt (Svizzera), Cantine Bentivoglio (Bologna), Biella Jazz Club etc. Georgia ha all’attivo anche numerose apparizioni radiofoniche con il gruppo “Sugarpie & the Candymen”, dalla Radio Televisione Svizzera a Radio Rai.

Attualmente lavora in Europa, come cantante freelance, con diversi ensemble musicali, mantenendo sempre attiva e variegata l’attività concertistica, esplorando diversi generi musicali e nuove sonorità.