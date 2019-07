Val Tidone Festival – Goitse

Val Tidone Festival

Ziano Piacentino, Località San Lupo (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel Salone Municipale di Ziano Piacentino – Via dei Mille)

Venerdì 26 luglio, ore 21.15 – Etnica/Jazz

GOITSE

Colm Phelan (bodhran)

Alan Reid (banjo)

Aine McGeeney (violino e voce)

Tadhg O’Meachair (fisarmonica)

Conal O’Kane (chitarra)

Irish Tunes

Goitse (saluto informale gaelico, una sorta di “vieni qui”) è una tra le band più seguite dagli intenditori di musica tradizionale Irlandese.

I Goitse si sono esibiti nei maggiori festival in Irlanda, America, Europa ed Africa. Dice di loro l’Irish Music Magazine: “Hanno una grande immaginazione musicale, e non hanno paura di varcare le frontiere nello sviluppo della tradizione”. Aine Mc Geeney, la violinista, è anche una nota cantante, sia in lingua inglese che irlandese. La sua voce, dolce e carismatica, riesce a trascinare gli ascoltatori nella musica come pochi artisti riescono a fare.

L’omonimo album di debutto, “Goitse”, uscito nel 2010, ha ottenuto ottimi riscontri di critica, mentre “Transformed” (pubblicato nell’aprile del 2012 e prodotto da Donal Lunny) porta il gruppo, sempre secondo l’Irish Music Magazine, “dai margini alla prima categoria”. Nel 2014 esce “Tall Tales & Misadventures”, nelle cui undici tracce compaiono molte composizioni originali.

Nel 2015 i Goitse vengono nominati “Gruppo traditional dell’anno” dalla prestigiosa Internet Radio & TV di Dublino “Live Ireland”, con la seguente motivazione: “Goitse hanno saputo diventare popolari di fronte agli appassionati di tutto il mondo della musica tradizionale. Sono bravissimi, e la loro musica è ineguagliabile per energia, abilità e intelligenza. Tanto giovani per essere così bravi. Wow!”. Nel 2016 la band aggiunge un’altra medaglia al già ricco palmares, aggiudicandosi il Freiburg International Leiter Music Award. Inoltre, i Goitse sono in copertina nel numero di maggio dell’Irish Music Magazine grazie al nuovo album “Inspired by chance”, uscito il 30 aprile.