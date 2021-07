Val Tidone Festival – Mauro Ottolini  Alligator Bogaloo Quartet

Tornano gli Eventi Musicali Internazionali della Val Tidone (Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone e Val Tidone Festival), giunti quest’anno alla 23ma edizione

Rottofreno (PC) Villa La Borghesa – Martedì 13 luglio 2021, ore 21

Mauro Ottolini Alligator Bogaloo Quartet

Mauro Ottolini (trombone)

Bruno Marini (organo hammond)

Daniele D’Agaro (sax tenore)

Paolo Mappa (batteria)

Il sound dell’Alligator Bogaloo Organ Quartet di Mauro Ottolini, tra i massimi trombonisti jazz del nostro tempo, si ispira al ritmo “Bogaloo” dei dischi Blue Note degli anni Cinquanta e Sessanta. Un repertorio scelto meticolosamente, con quelle contaminazioni Soul, Calipso, Swing e Afrolatine che hanno fatto diventare unico e inconfondibile questo sound. L’organo hammond, suonato da Bruno Marini, caposcuola in Europa di questo strumento, accompagnato dal ritmo dirompente della batteria di Paolo Mappa, crea una sonorità che ci riporta direttamente agli anni in cui il bogaloo era tra i protagonisti del mondo del jazz, ma anche di canzoni ballabili e colonne sonore di storici film, come Hollywood Party, grande capolavoro con la magistrale interpretazione di Peter Sellers.

I quattro musicisti, che possono vantare un curriculum e collaborazioni a livello internazionale, debuttano con questa formazione, dopo le loro frequenti collaborazioni in altri ambiti. Il nome del quartetto si ispira all’omonimo disco di Lou Donaldson, uno dei creatori di questo genere musicale.

Foto Roberto Cifarelli