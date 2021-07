Val Tidone Festival – Modalità Trio 

Tornano gli Eventi Musicali Internazionali della Val Tidone (Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone e Val Tidone Festival), giunti quest’anno alla 23ma edizione

Gragnano Trebbiense, Loc. Campremoldo Sotto (PC) Castelmantova – Giovedì 5 agosto 2021, ore 21

Modalità Trio

Nico Gori (clarinetto e sax)

Massimo Moriconi (basso e contrabbasso)

Ellade Bandini (batteria)

Il Modalità Trio è formato da Nico Gori al clarinetto e sax, dal mito della batteria Ellade Bandini e dal maestro del basso Massimo Moriconi. Il gruppo propone un repertorio vario che spazia tra generi diversi e ha come caratteristiche principali l’interplay e il feeling tra i musicisti, elevati alla massima potenza. Questo trio ha già all’attivo tantissimi concerti, poiché esiste dal 2002, e ha partecipato a diverse rassegne e festival jazz in Italia, in particolar modo ha preso parte a varie edizioni di Umbria Jazz. Le sonorità del gruppo sono molteplici proprio come le esperienze musicali dei tre musicisti e compongono un caleidoscopio di colori. Ad aprile 2021 è uscito il nuovo disco dal titolo “M.E.N.” per l’etichetta discografica Encore Music Label di Roberto Lioli.