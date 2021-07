Val Tidone Festival – Piazzolla Portrait

Tornano gli Eventi Musicali Internazionali della Val Tidone (Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone e Val Tidone Festival), giunti quest’anno alla 23ma edizione

Ziano Piacentino (PC) Piazza Alta – Martedì 3 agosto 2021, ore 21

Magasin du Café feat. Sara Cesano

Piazzolla Portrait

Denny Bertone (chitarra)

Davide Borra (fisarmonica, tastiere)

Sara Cesano (violino)

Mattia Floris (chitarra, voce)

Alberto Santoru (contrabbasso, percussioni)

Piazzolla portrait. Un ritratto inedito per il centesimo anniversario della nascita di Astor Piazzolla, in cui il quartetto dei Magasin du Café, arricchiti per l’occasione dalla presenza della violinista Sara Cesano, fonde tango, milonga ed elettronica. Una rivisitazione in chiave contemporanea che non fa mai venire meno il pathos della musica di Piazzolla e che è capace di esaltare il fascino di un ensemble che annovera nel proprio organico strumenti tradizionali come la chitarra, il bandoneon ed il violino. La direzione artistica e gli arrangiamenti, tra citazioni rock e world music, sono affidati ai Magasin du Café, nel loro stile originale e suggestivo che li ha fatti apprezzare nei teatri di tutta Europa. Un concerto che descrive la passione immensa di Piazzolla per la sua terra e che racconta di una tradizione, quella tanguera, divenuta ormai patrimonio dell’umanità.