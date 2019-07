Val Tidone Festival – Sergio Cammariere

Val Tidone Festival

Castel San Giovanni, Piazza XX Settembre (rinviato a data da destinarsi in caso di maltempo)

Martedì 9 luglio, ore 21.15 – Etnica/Jazz

SERGIO CAMMARIERE

La fine di tutti i guai

Molti artisti, una volta raggiunto il successo, non fanno che ripetere pedissequamente la formula vincente della loro musica, quella che ha permesso loro di vendere decine di migliaia di dischi, con delle minime variazioni rispetto al copione originale. Non è il caso di Sergio Cammariere, il cui sound è un raffinato work in progress dove il jazz, la canzone d’autore e i ritmi sudamericani si mescolano in una sintesi originale, calda, malinconica e gioiosa allo stesso tempo.

“La fine di tutti i guai”, decimo album del cantautore di Crotone, segna una riuscita svolta pop e black, senza tradire l’amato jazz che l’ha portato alla ribalta a Sanremo 2002 con l’indimenticabile brano “Tutto quello che un uomo”. Nel disco, così nel concerto di Castel San Giovanni, Cammariere è affiancato dalla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco: Daniele Tittarelli, Luca Bulgarelli, Amedeo Ariano, Bruno Marcozzi.

Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, suadenti atmosfere jazz, coinvolgenti ritmi latini, bossanova, blues, funky e black music. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera.