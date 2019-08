Domenica 1 Settembre – Val Trebbia da scoprire: il borgo di Cerignale svela i suoi tesori

Acura del Gruppo FAI Bobbio alla scoperta di Cerignale: paese di origine medievale, è situato in una conca boscosa sulle pendici del monte Tane, spartiacque tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto. Ricco di antiche case in pietra, suggestivi portici, vie lastricate, fontane estorici mulini, perfettamente conservati, è anche un esempio di riuscito recupero sostenibile sia del tessuto urbano sia della componente paesaggistica.

Ritrovo a Bobbio al mattino, da qui si raggiungerà in auto il paese di Cerignale dove avverrà l’incontro con il sindaco Massimo Castelli: sarà lui a guidare i partecipanti alla scoperta del paese che da anni amministra con passione. Al termine della visita, pranzo nel Ristorante del Pino con le specialità della tradizione gastronomica locale. Nel pomeriggio, chi vuole può dedicarsi a una delle tante passeggiate lungo i sentieri e i boschi dei dintorni.

Ritrovo alle ore 10 presso il parcheggio di piazza XXV aprile di Bobbio. Iniziativa aperta a tutti a contributo minimo di 25 € per gli iscritti FAI e 27 € per i non iscritti FAI (il contributo è comprensivo del pranzo e della visita). Possibilità di iscriversi al FAI in loco. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 29 agosto scrivendo a bobbio@gruppofai.fondoambiente.it o contattando il 347 9769241 (Eliana Ferioli).