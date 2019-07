Vallescura & Contadini Resistenti in festa

I Contadini resistenti invitano in Val Luretta per la loro scoppiettante festa annuale, domenica 28 luglio all’agriturismo La Vallescura a Piozzano, in Val Luretta. Cibo da strada innovativo, sperimentazioni culinarie, artigianato locale in diretta, laboratori didattici, giochi in libertà, tanta natura e condivisione conviviale.

PROGRAMMA

Dalle 15 alle 17,30

Mercatino dei Contadini resistenti

Ore 15,30

Laboratorio di cera da api di montagna: Luca Modolo all’opera.

Ore 16,00

Laboratorio del gelato artigianale alla BIRRA Vallescura e al MIELE Modolo con degustazione.

Gentian di “Mil Sabores” gelateria e pasticceria di Pontenure.

Ore 17

Visita alla malteria Vallescura. La prima malteria italiana.

A seguire “L’aperitivo didattico”: attività a numero chiuso al costo di 5€ a persona: doppia degustazione programmata con abbinamento cibo- vino con il sommelier Giovanni D’Erba e cibo-birra con Bongiorni Barbara.

Dalle 18 fino a sera

Cibo da Strada dei Contadini Resistenti, piatti genuini, nuovi menù e abbinamenti resistenti con solo i prodotti dell’associazione.

Ore 18,30

Artigianato in diretta: Il coltello prende vita dalle mani di Gianluca Spina

Ore 19,30

Artigianato vivo. L’amico del tornio: Ivan e le sue creature in legno

Ore 21

Mike FRIGOLI & THE SWINGABILLIES

Con la graditissima partecipazione di Gentian di “Mil Sabores” gelateria e pasticceria artigianale di Pontenure.