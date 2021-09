Un programma ricco e articolato, tra degustazioni, buon cibo e divertimento, si prepara a celebrare la Malvasia di Candia nella seconda tappa del Valtidone Wine Fest 2021, con l’organizzazione del Comune di Ziano e dell’Associazione Sette Colli in Malvasia.

Domenica 12 settembre la rassegna del vino piacentino sale le vitate colline di Ziano per rendere omaggio all’uva tanto cara a Leonardo Da Vinci e a tutte le sfaccettature del Malvasia, in abbinamento con la 69° edizione della Festa dell’Uva che riparte dopo due anni di stop forzato. Protagoniste assolute saranno le cantine e aziende vitivinicole del territorio che, dopo l’inaugurazione ufficiale delle ore 10 presso la fontana di Piazzale Matteotti, troveranno posto con i banchi di assaggio in quattro location nelle vie principali del paese, anche in ottemperanza alle misure anti assembramento. A fargli da contorno, oltre agli spettacoli degli artisti di strada, musicisti e giocolieri per l’intera giornata, saranno una serie di eventi e iniziative che celebrano l’uva e il vino nella 69° edizione della Festa dell’Uva organizzata dalla Pro Loco e gli abbinamenti con i prodotti tipici e la gastronomia del territorio.

A cura del Consorzio Vini Doc Colli Piacentini si terranno presso i locali dell’enoteca regionale recentemente inaugurata degustazioni e assaggi dei vini di tutta la provincia e, a cura della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini alcune degustazioni guidate. Nei giardini comunali, a cura di De Smart Kitchen si terranno 3 percorsi di gusto (12.30, 17 e 19 con i vini delle associazioni e consorzi coinvolti) che celebreranno la Malvasia in cucina. Accanto agli stand alimentari della Pro Loco e allo street food, in Via Roma e in Piazza dalle 10.00 alle 20.00 si terrà il mercatino di creativi e hobbisti, oltre all’animazione di Funtasia, con zucchero filato e creazione di palloncini sagomati. Mercato artigiani, stand Donne del Vino, mostra fotografica e olio dell’Associazione LaValtidone (tema albe e tramonti), vendita di libri usati a cura della Biblioteca Carla Carloni (Via Roma, con raccolta fondi per l’attività all’interno della biblioteca) completano l’offerta della ricca giornata che avrà anche un annullo speciale su cartolina in numero limitato e timbro realizzato da Norberto Ponzini (dalle 10 alle 16 nel cortile di fronte al Municipio). Alle ore 11 si terrà la celebrazione della Santa Messa.

Il programma completo del Valtidone Wine Fest, che ha il patrocinio della Provincia di Piacenza, è consultabile sul sito www.valtidonewinefest.it e sulle pagine social (Facebook e Instagram) della rassegna vitivinicola.