“Nunc est bibendum”, responsabilmente, ovvio. Brindando a una rassegna, il Valtidone Wine Fest, che domenica 26 settembre, a Pianello, chiude la sua dodicesima edizione. Un’edizione nel segno della sicurezza e della ripartenza, un messaggio di positività verso il territorio che è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei tanti appuntamenti del fine settimana.

Il Valtidone Wine Fest concentra i suoi appuntamenti nella giornata di domenica, quando tra le bancarelle della fiera di San Maurizio, sfilerà il corteo degli sbandieratori di Cerreto Guidi, paese toscano gemellato con Pianello (dalle 9.45 di fronte al Municipio), per raggiungere la tradizionale location di Piazza Madonna. Qui saranno allestite le postazioni delle 24 cantine e aziende vitivinicole presenti che metteranno in degustazione (10 euro il calice con assaggi liberi) i propri vini con un focus particolare sui frizzanti e sul Gutturnio. Sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici e piatti del territorio come il panino con il cotechino preparato dalla Pro Loco, e ancora batarò, pisarei, tortelli con la coda e i salumi, grazie a una decina di produttori locali. L’inaugurazione ufficiale, che sarà ripresa in diretta Facebook, è prevista per le 10 e le degustazioni proseguiranno fino alle 19 e nel corso della giornata saranno organizzate degustazioni guidate sul posto.

Il programma completo del Valtidone Wine Fest, che ha il patrocinio della Provincia di Piacenza, è consultabile sul sito www.valtidonewinefest.it e sulle pagine social (Facebook e Instagram) della rassegna vitivinicola.