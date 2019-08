Sarà come da tradizione Borgonovo (Piacenza) a dare il via, domenica 1 settembre, al Valtidone Wine Fest che quest’anno celebra la decima edizione. Sotto il tendone del festival posizionato nel piazzale della Rocca, che sarà ufficialmente inaugurato alla presenza delle autorità alle ore 10.30, troveranno spazio, oltre agli stand di produttori e associazioni locali, i banchi d’assaggio delle cantine e aziende vitivinicole del territorio, che metteranno in degustazione in particolare il proprio Ortrugo.

Sarà infatti l’unico vino, e vitigno, autoctono del territorio dei colli piacentini a finire come di consueto nei bicchieri dei visitatori e sotto i riflettori della prima giornata del festival, abbinato in particolare con la focaccia con i ciccioli, la chisöla, prodotto deco del comune di Borgonovo, e le altre prelibatezze gastronomiche del territorio.

Oltre che sotto il tendone del festival, aperto dalle 10.30 alle 19.30, l’ortrugo sarà protagonista sia delle degustazioni sensoriali curate da Roberto Gazzola (alle ore 16.30 e 17.30), sia dell’Ortrugo Cocktail, l’appuntamento con gli aperitivi (dalle ore 18) curato dall’AIBES, Associazione Italiana Barmen e Sostenitori. Sempre alle ore 18, inoltre, l’associazione Chef to Chef – Borgonovo città della gastronomia interpreterà con la solita maestria e tramite i prodotti tipici del territorio Ortrugo&Chisöla con proposte gastronomiche originali e accattivanti.

Il Valtidone Wine Fest, che si calerà nel palcoscenico degli eventi della 53° edizione della Festa d’la Chisöla che animerà Borgonovo per l’intero fine settimana, è promossa dai 4 comuni della Val Tidone – oltre a Borgonovo, Ziano, Alta Val Tidone e Pianello dove nelle successive domeniche di settembre si svolgeranno le altre tappe del festival – con il patrocinio della Provincia di Piacenza.