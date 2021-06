“Vascoterapia” – Concerto per Aism

Sono aperte le prevendite per il concerto benefico “Vascoterapia”, in calendario sabato 3 luglio al parco di Villa Braghieri di Castel San Giovanni. Sul palco si esibirà la Terapia Band di Salvatore Rizzo, che proporrà cover delle più famose canzoni di Vasco Rossi. Guest star sarà il chitarrista del rocker modenese di “Fronte del Palco”, Davide Devoti. Il concerto inizierà alle ore 21. Dalle 18.30, apertura stand della Pro Loco.

L’evento è promosso da “Allunga la tua mano” (titolo del libro che racconta la storia di Emanuela Crestani, malata di Sm, e del marito Paolo Garattini, divenuto ombrello di varie iniziative solidali) con il patrocinio del Comune del capoluogo della Valtidone e la collaborazione di Pro Loco ed Aism. Il ricavato della vendita dei biglietti potrà essere interamente devoluto alla sezione piacentina dell’Associazione italiana sclerosi multipla, grazie al sostegno di alcuni sponsor: Eurpack, The Butcher, Tabaccheria Borotti, Graphicus, Bulla Sport, Assifin, Master.

PREVENDITE – I biglietti (15 euro) sono in prevendita a Piacenza alla sede Aism in via Tramello e alla tabaccheria Borotti in via Manfredi; a Castel San Giovanni alla libreria Puma in Corso Matteotti e all’Info Point Valtidone-Valluretta in piazzale Rio Carona; a Borgonovo da Riccardo Cremona Barbiere in via Roma; a Niviano da Graphicus in via Pastore.