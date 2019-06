Veglia di Pentecoste in Cattedrale

Sabato 8 giugno, vigilia della Solennità di Pentecoste, alle ore 21 in Cattedrale a Piacenza il vescovo Gianni Ambrosio presiederà la Veglia di Pentecoste con la Celebrazione Eucaristica.

La celebrazione è aperta a tutti e sarà animata dalle associazioni e gruppi ecclesiali aderenti alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e Nuove Comunità.

Nella sua Lettera Pastorale “Li mandò a due a due – La comunione è missione” il Vescovo rilancia l’immagine della Chiesa, suggerita dal Papa, come “carovana solidale in un santo pellegrinaggio”: “Si cammina insieme per le strade del mondo condividendo fatiche e gioie seguendo il Signore Gesù al servizio dell’umanità bisognosa di luce e di amore”.

“La Pentecoste fa memoria del dono dello Spirito Santo inviato sulla Chiesa che con gli Apostoli muoveva i suoi primi passi; è Lui la forza che sostiene il cammino della comunità cristiana nella storia”.