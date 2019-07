“Venerdì Piacentini visti dall’alto” – Salita alla Cupola della Cattedrale

Venerdì 12 luglio, in occasione dei Venerdì Piacentini, tornano «i Venerdì Piacentini visti dall’alto»: di sera, a partire dalle 20:30, sarà possibile salire sulla cupola della cattedrale di Piacenza (solo salita diretta) e affacciarsi sulla città verso piazza Duomo al prezzo speciale per “i venerdì”: soli 5 euro (biglietto unico).

Una salita che porterà lo sguardo del visitatore a 27 metri d’altezza verso lo skyline di Piacenza, da Sant’Antonino a Palazzo Farnese, su migliaia di persone in movimento lungo via XX settembre e verso la straordinaria bellezza della cupola del Guercino e del Morazzone vista da vicino. Tutto ad un prezzo eccezionale.

Le salite avverranno ogni mezz’ora, dalle 20:30 alle 22:30 (10 persone per ogni salita) e saranno accompagnate. Sarà possibile trovare lo staff per la visita direttamente dentro la cattedrale, navata sinistra.

Non è obbligatoria la prenotazione ma chi vuol farlo (per garantirsi un posto, poiché i gruppi hanno un numero chiuso di partecipanti) può chiamare il 331 4606435 o scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com (anche per info).