Venerdì piacentini

Si riaccendono il 21 giugno i motori dei Venerdì Piacntini, il Festival ideato dall’agenzia di comunicazione Blacklemon, che animerà il centro storico con musica di ogni genere (dalla classica alla musica elettronica e sperimentale), danza, sport, teatro, fumetto, letteratura, arte di strada e giocoleria.

Il festival punta a valorizzare gli artisti locali e mette in luce i tesori di Piacenza (con l’apertura straordinaria di musei, luoghi di culto, palazzi e giardini privati). Visita a lume di candela alla chiesa di San Francesco, San Donnino e al Duomo con salita in notturna alla cupola della Cattedrale.

Si parte con la celebrazione dei 100 anni del Piacenza Calcio per terminare con i Carmina Burana di Carl Orff eseguiti davanti alla Cattedrale con oltre 130 musicisti in scena. Saranno presenti ospiti illustri come il campione del mondo Antonio Cabrini o la voce più nota di Radio Deejay e conduttore del talent show “Dance Dance Dance” Diego Passoni. Non mancheranno grandi manifestazioni sportive dedicate al Pugilato e al Pattinaggio a Rotelle e concerti per tutti i gusti.

Le 4 piazze principali della città e tutte le vie più importanti del borgo antico sono trasformate in un teatro a cielo aperto, con eventi itineranti e spettacoli ad orari alternati. Nel resto della città altri quartieri partecipano al festival con eventi fuori programma sempre più completi ed interessanti.

IL PROGRAMMA DEL 21 GIUGNO

CENTO ANNI DI PIACENZA CALCIO

Il Piacenza Calcio, insieme alle autorità cittadine e ai rappresentanti del mondo sportivo locale e regionale festeggerà sul palco i suoi Cento anni di storia, coinvolgendo giocatori, tifosi e appassionati.

Dalle 21.30 in Piazza Cavalli

TALK SHOW “LA REGIONE SCENDE IN CAMPO”

Riccardo Cucchi, Paolo Condò, Federico Buffa, Matteo Marani e Antonio Cabrini. Presenta Federica Lodi di SKY con la partecipazione del comico Gianfranco Butinar. Sul palco anche le istituzioni piacentine.

Dalle ore 19 in piazza Cavalli

I MONDIALI DELL’82

Federico Buffa, Antonio Cabrini e opinionisti sportivi raccontano il mondiale del 1982, e una delle imprese italiane più emozionanti di sempre.

Dalle ore 10 in piazza Cavalli

DJ SET E FESTA DELLO SPORT

A chiudere questa serata di testimonianze dal mondo dello sport, una festa in piazza per grandi e piccini, con DJ set e animazione sul palco

Dalle 22.30 in Piazza Cavalli

ARTE MUSICA: IL TALENT SHOW

Sul palco di piazza Duomo e dopo il successo delle edizioni precedenti, i Venerdì Piacentini si aprono con la terza edizione dell’esclusivo talent show tutto piacentino, che vedrà alternarsi sul palco, rigorosamente dal vivo, gli astri nascenti della scuderia ArteMusica, con alunni talentuosi e un repertorio adatto a tutte le età.

Dalle 21.30 in piazza Duomo

THE STONEWALL INN

Serata Rainbow dedicata al famoso locale newyorkese da dove hanno preso vita i movimenti pride. Colore, musica, con i Tech Food e spettacolo Drag Queen dal mitico balcone di piazza Borgo, in collaborazione con Chez Art.

Dalle 19.00 in piazza Borgo

I CONIGLI ROSA UCCIDONO

Qualcuno la definisce una specie di spinta utopica che attraversa le epoche. Qualsiasi cosa sia, la musica elettronica suonata dal vivo è un’esperienza da non perdere, soprattutto se ci troviamo nel cuore del Quartiere Roma, in Luppoleria.

Dalle 21:30 ai Giardini Merluzzo

ROCKABILLY STYLE

Una serata tutta Rock’n Roll per aprire le danze anche in via San Donnino dove una variopinta ed eccentrica roulotte farà da palco ad un DJ set che farà scaldare gli animi e muovere le gambe. A cura di Homless Store.

Dalle 21.00 in via San Donnino

BETTY PALUMBO

Sonorità Blues per la serata d’apertura dei Mercanti con Betty Palumbo Acoustic Sound a rendere unica l’atmosfera di uno degli angoli più suggestivi della città. A cura del Caffè dei Mercanti.

Dalle 19.00 in Vicolo Sant’Ilario

ANTONIO FERRARI

Ad aprire la rassegna musicale proposta quest’anno sotto la Galleria della Borsa, l’artista Antonio Ferrari che farà risuonare l’ambiente con la sua proposta acustica d’atmosfera. A cura del Bar della Borsa.

Dalle 21.00 Galleria Della Borsa

RADUNO FIAT 500

Una sfilata di 30 meravigliose Fiat 500 Club Italia faranno da cornice al primo Venerdì del Baretto San Vincenzo, tra buon cibo e tanto divertimento.

Dalle 19.00 in Via San Vincenzo

KALI, ARTE MARZIALE FILIPPINA

Una dimostrazione dal vivo delle tecniche più spettacolari del Kali (o Escrima), arte marziale e scherma filippina, con il Team San Polo.

Dalle 20.00 sullo stradone Farnese, al Dolmen

JUDO, LA VIA DELLA CONSAPEVOLEZZA

Forza fisica e mentale in una serie di dimostrazioni della celebre arte marziale giapponese e disciplina olimpica, a cura dei maestri e degli allievi del Team San Polo.

Dalle 20.30 sullo stradone Farnese, al Dolmen

GUGLIA DJ SET

Nella “Retro Record Street” di via San Siro, per la serata organizzata da Dubliners Irish Pub, un dj set in vinile, per un sound pieno e generoso.

Dalle 21.30 in via San Siro

SONIA AMBROGGI

Sonorità d’atmosfera per la cena sotto le stelle al ritmo di musica organizzata da El Tropico Latino.

Dalle 21.30 in via Mazzini

I PICCOLI VENERDÌ: IL FESTIVAL DEI BAMBINI

Da nove anni piazza Duomo ospita un mondo dedicato ai bambini. Gonfiabili, tappeti elastici, animatori, cantastorie, truccabimbi, zucchero filato, e baby dance sono solo alcune delle proposte che animeranno il festival dei bambini durante i Venerdì Piacentini.

Dalle 19:00 in piazza Duomo

PAUL ZELLER

Musica elettronica e sound d’atmosfera, con lo stile inconfondibile del talentuoso Paul Zeller che riscalderà la piazza dall’aperitivo.

Dalle 19.00 sul Corso Vittorio Emanuele II

BUSKER FEST ITINERANTE

Spazio agli artisti di strada. Musicisti, mangia fuoco, acrobati e giocolieri si danno appuntamento in città per partecipare al festival con un programma che è una continua sorpresa per tutti.

Dalle 21:00 in centro storico

WING CHUN & ZUMBA

Esibizioni di Zumba, Ginnastica Mamma-Bambino, Wing Chun e Judo con i maestri e gli allievi della scuola Activity Club.

Dalle 19:00 in piazza Cavalli

IL VILLAGGIO DEL GUSTO

Street food del territorio e internazionale, cocktail e birre artigianali, nel primo Villaggio del Gusto, con proposte e degustazioni a partire dall’aperitivo.

Dalle 19.00 in Via Cavour

LO STRIT FÜD DI PIAZZA DUOMO

Il trenino di Piazza Duomo è una delle aree di Strit Fud più amate del festival con le sue proposte uniche e variegate che vanno dalla vera paella valenciana, alla carne alla griglia fino alle delizie di friggitoria e un menu vegetariano per tutti.

Dalle 19.00 in Piazza Duomo

LA DEGUSTAZIONE DEL BORGO

Una degustazione di prodotti tipici del nostro territorio, con i nostri salumi e non solo, riempirà di vita una delle piazze più suggestive della città. A cura del Panificio Rasperini

Dalle 19.30 in Piazza Borgo

RETRO RECORD STREET

Il vinile è servito. Iniziano i Venerdì a suon di giradischi e drink freschissimi in una delle vie più vitali della città, grazie alla programmazione, alla fantasia e ai cocktail del Dubliner’s Irish Pub che anche quest’anno trasformeranno via San Siro in un vero e proprio teatro a cielo aperto, tra buona musica e ottimi drink! A cura di Dubliner’s Irish Pub.

Dalle 19.00 in via San Siro

IN RIVIERA SUL CORSO

Corso Vittorio Emanuele II è una delle principali porte di accesso al festival. Nella via più ricca di proposte gastronomiche della città, molti esercizi si sono organizzati per offrire una proposta gastronomica molto varia, dall’aperitivo al dopo-festival, sempre accompagnata da buona musica. Non perdetevi la cucina giapponese di So Sushi, il buffet di Enoteca del Corso, la cena raffinata all’Enoteca Picchioni, la famosa pizza Del Sole e le specialità di Cafemania e gli eventi musicali che rendono ancora più piacevole la proposta di Stit Füd.

Dalle 19.00 in via San Siro

FAME DI MUSICA AI GIARDINI MERLUZZO

Tra via Roma e via Alberoni sorge un piccolo giardino sul quale si affaccia la chiesta di San Savino. Grazie alla collaborazione con Luppoleria, questo angolo verde prende vita con una serie di proposte gastronomiche e una selezione ricercata di birre artigianali. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e spettacoli.

Dalle 19.00 ai Giardini Merluzzo

NOTTI BIANCHE IN PIAZZETTA GRIDA

All’ombra di Palazzo Gotico, nelle adiacenze di Piazza Cavalli, si apre una piccola piazza animata da alcuni esercizi che ogni anno partecipano con le loro proposte alla festa dei Venerdì Piacentini. Tra tigelle, hamburger, aperitivi a buffet e cocktail (e con gli eventi musicali realizzati da Caffè dei Mercanti e Grida Caffè), questo luogo merita la vostra visita.

Dalle 19.00 in piazzetta Grida

LA CUCINA TRADIZIONALE DI PIACENZA

Se sei a Piacenza per la prima volta, non puoi tornare a casa senza avere assaggiato i mitici Tortelli con le code con il ripieno di ricotta e spinaci, i tradizionali Pisarei e Fasò, gli Anolini in Brodo, la piccola di Cavallo e i nostri salumi DOP, orgoglio locale. Il ristorante “Il Gotico”, nel cuore antico della città, ha preparato un menù degustazione che regalerà ai turisti un assaggio della nostra cultura, ad un prezzo speciale.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

LA FIESTA MEXICANA

Atmosfera unica in una delle più antiche strade di Piacenza. Il ristorante El Tropico Latino propone la Gastronomía de México accompagnata da esibizioni musicali dal vivo.

Dalle 19.00 in via Mazzini

LA COCINA ESPAÑOLA

A pochi passi dalla Cattedrale la cucina spagnola domina la scena grazie alla proposta di Taberna Movida che per i Venerdì Piacentini trasforma via Daveri in un ristorante sotto le stelle.

Dalle 19.00 in via Daveri

LA BARACCATA DEL CHEOPE

Aperitivo, musica, bella gente e… baraccata. I Venerdì Piacentini arrivano a portare la loro atmosfera di festa fino a Via IV Novembre per un’apertura all’insegna del divertimento. A cura del Bar Cheope

Dalle 19.00 in via IV Novembre

GRIGLIATA SOTTO LE MURA

Nel grande prato verde sotto le mura di via IV novembre, i ragazzi del Binario 411 propongono per i Venerdì Piacentini una rassegna di serate dedicate alla carne alla griglia, accompagnata da una selezione di birre speciali.

Dalle 19.00 in via IV Novembre

YOGURT PIACENTINO E FRULLATI FRESCHI

L’alta qualità di latte, yogurt, kefir, mousse di yogurt e altri prodotti dell’azienda agricola Podere Cittadella, di Villanova sull’Arda, accompagnati da golosi frutti di stagione per offrire un salutare refrigerio nelle calde notti dei Venerdì Piacentini.

Dalle ore 19:00 in Piazzetta San Francesco

FORMAGGI DI CAPRA E BIRRA AGRICOLA

Una deliziosa degustazione di formaggi a base di latte di capra dell’azienda agricola Capriss di Alseno, abbinati alla birra agricola di Padus Cervisiae ottenuta dalla maltazione di orzo e frumento coltivati a San Pietro in Cerro.

Dalle ore 19:00 in Piazzetta San Francesco

DJ BUFFET DEL CORSO

Cocktail speciali, vini ricercati, allestimenti unici e un’atmosfera da festa estiva sul Corso Vittorio Emanuele dove dall’aperitivo non mancherà l’intrattenimento fino a notte. A cura dell’Enoteca del Corso.

Dalle 19.00 Corso Vittorio Emanuele II

MUSICA E COCKTAIL SOTTO LE STELLE

Cocktail, movida e ritmo sul Corso dove l’Enoteca Picchioni ha in programma cinque serate speciali per intrattenere e divertire tutti i ragazzi e le ragazze.

Dalle 19:00 sul Corso Vittorio Emanuele II

PIACENZA MOTOR EXPO 9: CASALINI

Per la nona edizione di Piacenza Motor Expo, la rassegna dedicata ai motori ospitata ogni anno all’interno dei festival Venerdì Piacentini, torna in piazza Cavalli la mitica Casalini, minicar che si guida a 14 anni progettata e costruita a Piacenza dal 1939 e venduta in tutta Europa. Un’esposizione realizzata in collaborazione con Raschiani.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

PIACENZA MOTOR EXPO 9: VOLKSWAGEN E AUDI

Davanti al Municipio, in un elegante spazio espositivo, realizzato in collaborazione con Bossoni Automobili, verranno presentati gli ultimi modelli delle case tedesche.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

PIACENZA MOTOR EXPO 9: MERCEDES-BENZ

L’esperienza Mercedes scende in piazza, all’ombra di palazzo Gotico, in uno showroom all’aria aperta curato da Agricar.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

PIACENZA MOTOR EXPO 9: PEUGEOT, CITROËN, HYUNDAI E VOLVO

Il Gruppo Ponginibbi presenta gli ultimi modelli delle vetture più apprezzate tra i brand trattati nelle sedi piacentine.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

PIACENZA MOTOR EXPO 9: FIAT, ALFA-ROMEO, JEEP, LANCIA

La gamma FCA scende in piazza in una esposizione a cura di Programma Auto, con i modelli dell’estate 2019.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

PIACENZA MOTOR EXPO 9: OPEL

Il team di Piemme Auto porta nel cuore del festival tutta la gamma Opel, con i modelli più venduti dell’anno.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

PIACENZA MOTOR EXPO 9: NISSAN

Crossover, SUV, auto elettriche, city car, commerciali. La gamma Nissan, sempre più ricca, in unno stand a cura di Piemme Car.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

PIACENZA MOTOR EXPO 9: RENAULT E DACIA

La gamma Renault in un’esposizione curata da Autorel che presenterà in questa edizione del Motor Expo anche le novità a marchio Dacia.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

PIACENZA MOTOR EXPO 9: SUZUKI

Nell’anno del nuovo Jimny, Dallanegra porterà in piazza i modelli più apprezzati del marchio giapponese.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli

E-STATE IN SICUREZZA

Partite sereni per le vacanze e… state in sicurezza! Presso lo stand Metronotte, i consulenti offriranno una serie di consigli utili e suggerimenti per proteggere la propria casa e l’azienda anche quando si è lontani.

Dalle 19.00 in piazza Cavalli