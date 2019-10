Nel segno di Giuseppe Verdi, al Teatro Municipale di Piacenza andranno in scena in un’unica serata l’atto secondo di Simon Boccanegra, il terzo di Aida e il quarto atto di Otello, in forma scenica.

Una sfida musicale e interpretativa di particolare emozione, che avrà come assoluto protagonista Francesco Meli, tra i più affermati tenori di caratura internazionale, di nuovo sul palcoscenico piacentino dopo il successo de La Gioconda nel 2018. Verdi Opera Gala, in scena venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 e domenica 27 ottobre alle ore 15.30, sarà un viaggio quanto mai suggestivo all’interno delle opere del Cigno di Busseto, con il debutto di Meli nel ruolo di Otello.

Al suo fianco un cast vocale di pregio composto da Serena Gamberoni, Vittoria Yeo, Cristina Melis, Kiril Manolov, Mattia Denti, Michele Patti, Lorenzo Izzo, Juliusz Loranzi. La direzione musicale è affidata a Michele Gamba, direttore in continua ascesa apprezzato di recente sul podio scaligero, alla guida dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Regia, ideazione scenica e luci sono firmate da Federico Bertolani, artista “di casa” al Teatro Municipale, con i costumi di Artemio Cabassi.

