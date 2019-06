“Il viaggio” – Mostra di Luigi Ferrari

Luigi Ferrari – Il Viaggio

Presentazione di Carlo Francou

Inaugurazione venerdì 7 giugno ore 18, con la partecipazione di Carlo Francou e Bruno Missieri

7 GIUGNO – 21 GIUGNO 2019

Luigi Ferrari si avvale della tecnica incisoria attraverso un procedimento del tutto particolare per sviluppare un racconto per immagini che si apre al dramma dei migranti. In cammino, in un nuovo Esodo dove un orizzonte di persone sembra procedere passo dopo passo verso una meta ignota, un posto in cui vivere, dove poter ricominciare ad esistere davvero.