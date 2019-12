Vigili del fuoco – Festa dell’Epifania

Anche quest’anno il 6 gennaio, in occasione della festa dell’Epifania, i vigili del fuoco di Piacenza daranno il benvenuto all’allegra “vecchietta”: nel pomeriggio la caserma di Strada Valnure aprirà le proprie porte con la consueta esposizione di automezzi ed attrezzature in attesa dell’arrivo dell’“allegra Signora”.

Nell’occasione sarà rinnovata l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: tutti i bambini che lo desiderano potranno portare un gioco, purché pulito ed in buono stato di conservazione, che verrà poi consegnato alla Caritas per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie che vivono una situazione di difficoltà.

Il programma della giornata, sarà il seguente:

– Ore 14, Apertura: visita alla Sede, esposizione dei mezzi e attrezzature di intervento e possibilità di prendere parte a qualche attività in qualità di “Piccolo Vigile del Fuoco”

– Ore 15, arrivo previsto della “Befana”

– Ore 15.30, rinfresco in cortile organizzato dalla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sede di Piacenza;

– Ore 16.45 spettacolo “Mangiafuoco” a cura del gruppo “FOCO LOCO”.

– Ore 17.30, fine manifestazione