Vigneti e piccoli borghi all’ombra della Rocca – L’escursione di Val Tidone Lentamente

Nuovo appuntamento con “Val Tidone Lentamente – Ripartiamo dalla Val Tidone”, ciclo di escursioni che sta avendo grande riscontro e che sta facendo scoprire a tante persone le bellezze che si trovano in questa vallata piacentina.

Domenica 17 ottobre sarà la volta di “Vigneti e piccoli borghi all’ombra della Rocca”, camminata a piedi di circa 10 chilometri, organizzata dalla guida escursionistica ambientale AIGAE Mirna Filippi e supportata, come sempre, dall’associazione ‘Sentiero del Tidone’. L’escursione ad anello partirà da Nibbiano di Alta Val Tidone, in località Pergallini, e “immergerà” i partecipanti nel tipico foliage autunnale valtidonese, percorrendo un tratto del Sentiero del Tidone accanto ai mulini storici della zona per poi, tramite una amena salita, attraversare i piccoli borghi di Casanova e Pradaglia e arrivare all’imponente Rocca d’Olgisio, celebre castello icona della vallata che rientra a pieno titolo nei castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Prevista la visita a questo splendido complesso fortificato da cui è possibile vedere la pittoresca Val Tidone in uno dei momenti più belli dell’anno. Sul rientro tappa all’azienda vitivinicola “La Fornace” per assaggiare un buon vino biologico.

Adatto anche ai minori dai 12 anni in su, l’escursione, di tipo escursionistico, ha una durata di circa 5 ore, al netto delle soste e della visita, con un dislivello in salita di circa 300 metri. Previsto un pranzo al sacco ma anche la possibilità, per chi volesse, di un veloce ristoro (panino e bevanda) preparato al momento da un bar trattoria sul percorso.

Ritrovo ore 8:30 con partenza ore 8:45

L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Venerdì 15 Ottobre e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti riferimenti: telefono 3923267010 oppure email filippimirna@gmail.com , pagina Facebook “I Sentieri di Mirna” , pagina Facebook “Sentiero del Tidone”

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it