Villa Verdi – Apertura stanze private

Villa Verdi aprirà le sue stanze private, solitamente chiuse al pubblico, nella giornata di domenica 15 settembre

ORARI:

mattino dalle 9:30 alle 11:45 ultima visita

pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 ultima visita

Ingresso 12,00€, bambini fino a 11 anni gratuiti.

A 4km da Busseto (PR) si trova Villa Verdi, la dimensione più intima e vera di Giuseppe Verdi. Il Maestro, che abitò qui per 50 anni, non si limitò a viverci ma la disegnò e la adattò alle sue sensibilità proprio come fece con le sue celebri opere liriche. La Villa, circondata da un parco di 6 ettari anch’esso progettato dal Maestro, è rimasta immutata sia all’esterno che all’interno come da sua volontà.