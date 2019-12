Vinoleno d’Inverno 2019

Sabato 7 e domenica 8 dicembre il borgo medievale di Vigoleno torna ad essere location d’eccellenza per due giorni di degustazioni, racconti e incontri dedicati al VIN SANTO di VIGOLENO, un vino di alta qualità, ricco di storia e frutto della tradizione, prodotto esclusivamente nel territorio del borgo.

I produttori vi danno appuntamento nelle splendide sale del Castello di Vigoleno con un programma esclusivo e tutto da scoprire per far conoscere questo vino da meditazione della DOC più piccola d’Italia, premiato tra i 5 migliori vini d’Italia alla BIWA –Best Italian Wine Award 2019. Per l’occasione sarà possibile degustare anche altri vini passiti pregiati da tutta Italia.

IL PROGRAMMA

SABATO 7 DICEMBRE 2019

ore 14.30: apertura sale per le degustazioni

ore 15: Intervento delle Autorità e benvenuto da parte dell’Associazione Produttori Vin Santo di Vigoleno e della ProLoco di Vigoleno

ore 20: Cena a Tema presso il Ristorante San Giorgio al Castello di Vigoleno (su prenotazione)

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

ore 10: apertura sale per le degustazioni

dalle ore 12 alle ore 16: Pranzo a Buffet presso il Ristorante San Giorgio al Castello di Vigoleno (su prenotazione)