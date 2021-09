Nell’ambito della XV edizione della manifestazione “Il Rumore del Lutto”, sabato 9 ottobre, alle ore 11, presso l’auditorium del Palazzo del Governatore a Parma, si terrà una conversazione tra due protagonisti della scena culturale internazionale, Letizia Battaglia e Mario Botta.

L’evento “VISIONI DEL SACRO Dialogo tra Letizia Battaglia e Mario Botta” è organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Parma in collaborazione con AMA – Accademia Mendrisio Alumni, a cura di Francesco Di Gregorio ed Eleonora Caggiati e sarà anche trasmesso in LIVE STREAMIMG sul canale YouTube dell’Ordine degli Architetti di Parma. La fotografa Letizia Battaglia e l’architetto Mario Botta dialogheranno sul ruolo del lutto e del sacro nella loro esperienza artistica. La personale ricerca della verità oltre la violenza imposta dalla mafia nella testimonianza fotografica di Letizia Battaglia si confronterà con le architetture di Mario Botta in cui il sacro è la matrice primaria.