Visita guidata al borgo di Pigazzano

Il 10 Agosto, in occasione del nuovo appuntamento della rassegna «Appennino Festival» a Pigazzano di Travo «Sempre caro mi fu quest’ermo colle. Poesia e musica nella notte di San Lorenzo», che inizierà alle 21.30 (ai piedi della terrazza panoramica), si svolgerà la visita guidata “Di storie e stelle a Pigazzano”, a cura di Cooltour.

Il borgo di Pigazzano di poche decine di abitanti, vanta un castello medievale (ora di proprietà privata) e la chiesa di Santa Maria Assunta, che ha una vera e propria particolarità: il sagrato è una vera e propria terrazza panoramica.

Il ritrovo è fissato alla base della terrazza panoramica (prima dell’arco di accesso) alle ore 20.15 per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota di 3 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per prenotazioni o per informazioni si può chiamare il 3314606435 o scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com