Continua l’”Appennino Festival 2020″ con gli appuntamenti musicali e culturali legati alle Quattro Province. Venerdì 21 Agosto il Festival farà tappa a Ottone (Pc), per un concerto alle ore 18 presso la Chiesa di San Bartolomeo con Silvia Sesenna alla spinetta, Katia Forelli al violino e il Duo piffero fisarmonica con Fabio Paveto e Gabriele Dametti.

In occasione del concerto, CoolTour s.c. in collaborazione con Appennino Festival, organizza una visita guidata alla Chiesa di San Bartolomeo, meraviglioso edificio costruito nel Cinquecento in un’area sopraelevata un tempo occupata da antiche strutture religiose legate al Monastero di San Colombano di Bobbio.

L’appuntamento per la visita è dunque al termine del concerto (ore 19,30 circa) presso la Chiesa di San Bartolomeo; quota di partecipazione: 3 €. E’ obbligatorio presentarsi muniti di mascherina e rispettare le distanze. Prenotazione obbligatoria al numero 329 9848948. Attivazione della visita con minimo 5 partecipanti.

Foto tratta dalla pagina Facebook della parrocchia di Ottone