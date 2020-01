Visita guidata alla mostra “Absorta est mors in victoria”

Ultimi giorni per visitare la mostra “Absorta est mors in victoria”, esposizione di opuscoli della Grande Guerra allestita presso il salone monumentale, al primo piano della biblioteca Passerini Landi e presso la Collezione Lombardi.

L’esposizione, visitabile fino a sabato 1 febbraio, propone un itinerario dal forte valore rappresentativo e simbolico. La pubblicazione degli opuscoli in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale, dal 1915 sino alla fine degli anni Trenta, era diffusa in tutta Europa, con specificità ed estensione particolari in Italia. Le famiglie, le scuole, le città e le associazioni ricordavano i loro figli, fratelli e allievi attraverso questi documenti, pubblicati soprattutto da editori locali, alcuni dei quali di raffinata fattura grafica e compositiva.

Sabato 1 febbraio, all’interno del percorso della visita guidata alla biblioteca Passerini Landi, il curatore della mostra Filippo Lombardi interverrà per mettere in luce il significato e il valore di queste pubblicazioni. Condotto dalla bibliotecaria Cecilia Magnani, il percorso includerà anche una illustrazione della storia e dell’architettura del complesso di San Pietro, della storia della Biblioteca e dei fondi librari che ne costituiscono il patrimonio. Il ritrovo è alle ore 11, al piano terra della biblioteca in via Carducci 14.