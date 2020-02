Dal 23 Febbraio e, per ogni domenica successiva, sarà possibile seguire una visita guidata alla mostra “La Rivoluzione Siamo Noi” dedicata a individuali e piccoli gruppi.

Appuntamento ore 14.30 presso XNL Piacenza (Palazzo Ex Enel) già muniti di biglietto

Il percorso comprende la sezione della Mostra in Galleria Ricci Oddi

Costo visita guidata 5 euro

Prenotazioni: IAT Piacenza 0523.492001