Visita guidata “Bobbio misteriosa”

Domenica 18 agosto torna “Piacenza da Scoprire”, la rassegna di itinerari nata dalla collaborazione tra Kronos – Museo della Cattedrale e Cooltour s.c., con un tour dedicato alla città di Bobbio e ai suoi misteri. Si tratta di «Bobbio misteriosa», visita che si terrà al mattino, alle 10:30, nel cuore di questo gioiello della Val Trebbia.

Conosciuta nel mondo per l’importanza del suo scriptorium e la figura di S. Colombano, Bobbio conserva intatti, nonostante i secoli, ancora diversi misteri irrisolti che attendono una risposta. Come intrepidi Sherlock Holmes, cercheremo di fare luce su queste leggende, dove il sacro incontra il profano, la paura la speranza, il miracolo la superstizione.

Il ritrovo per la visita guidata è presso lo IAT di Bobbio (Piazza San Francesco) alle ore 10:15 del 18 agosto per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota: 6 € per il biglietto intero, 4 € per il ridotto (possessori biglietto Museo Kronos – Salita alla Cupola della Cattedrale di Piacenza e Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia di Bobbio).

La prenotazione è obbligatoria. Si effettua chiamando il numero 3314606435 o scrivendo a cattedralepiacenza@gmail.com.