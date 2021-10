Visita guidata “Di San Sisto e Ognissanti: sepolcri, reliquie e vite straordinarie”

Domenica 31 ottobre, ore 21:15

«Di San Sisto e Ognissanti: sepolcri, reliquie e vite straordinarie»

Visita guidata a lume di candela

In occasione della sera di Ognissanti un itinerario alla scoperta dei motivi per cui il monastero di San Sisto era il più prestigioso della città, grazie al suo alto numero di reliquie, “rivaleggiando” persino con la chiesa di San Savino che conteneva quelle dei 12 Apostoli. Scopriremo come sono arrivati questi sacri resti e perché sono qui conservati, e quali laici e per quale motivo hanno scelto la chiesa di San Sisto come luogo di sepoltura. Da Santa Barbara a San Fabiano, passando per San Sisto e i monaci benedettini, conosciamo i santi più importanti che hanno trovato riposo in questi spazi, scopriamo le opere d’arte in cui vengono raffigurati con maestrìa da pittori e scultori, in un suggestivo itinerario a lume di candela tra le navate della chiesa, scendendo poi nella sua ampia cripta, tra altari marmorei ormai lontani dalla devozione quotidiana, risalendo la grande scala elicoidale fino ad uscire nel suggestivo triportico ad osservare la facciata, anch’essa recante testimonianze di venerazione.

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio e CoolTour s.c. Costo: 8 euro. Ridotto per chi prende parte alla visita alla Caserma Nicolai delle 20: 5 euro. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA all’indirizzo sistinapiacenza2020@gmail.com | 349.5169093 (dalle 10 alle 19) 349.8078276 (dalle 10 alle 19). Posti limitati.