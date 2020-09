Visita guidata “La Diocesi nella storia: mappe e disegni”

In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico un tour in presenza gratuito ci accompagnerà alla scoperta della diocesi di Piacenza attraverso mappe e disegni.

Si partirà dalle importanti testimonianze custodite dal Complesso monumentale della Cattedrale di Piacenza per spostarsi poi nella Biblioteca del Seminario vescovile, dove sarà possibile visionare numerosi documenti corredati da immagini, tra cui la riedizione dell’Atlante della Diocesi di Piacenza di Alessandro Bolzoni. Negli Archivi storici diocesani, attraverso le cassette della Mensa Vescovile, si potrà avere uno spaccato della storia della Diocesi, insieme ad altri interessanti e preziosi documenti che verranno esposti appositamente per l’evento.

«La Diocesi nella storia: mappe e disegni» nasce dalla sinergia tra Ufficio Beni Culturali della Diocesi, Archivi Storici diocesani, Biblioteca del Seminario vescovile e Cooperativa CoolTour.

Il tour in presenza è ECCEZIONALMENTE gratuito in occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Appuntamento per il tour in presenza: SABATO 26 SETTEMBRE ore 21 (ora e luogo di ritrovo sarà inviato ai prenotati). L’iscrizione è obbligatoria.Per iscriversi inviare una e-mail a cattedralepiacenza@gmail.com con oggetto: ISCRIZIONE VISITA 26 SETT 2020.

Per la salvaguardia della salute e le misure anti-contagio, è possibile la partecipazione solo di 15 persone, oltre alla guida. Sarà necessario portare con sé la mascherina e tenere la distanza interpersonale di sicurezza.