Visita guidata “La peste: tra superstizione, medicina e fede”

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020, ore 16

VISITA IN PRESENZA «LA PESTE: TRA SUPERSTIZIONE, MEDICINA E FEDE»

Sempre in occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico un tour in presenza ecce- zionalmente gratuito ci condurrà in un racconto di quello che fu un flagello in varie epoche del nostro passato: la peste. A guidarci le testimonianze custodite dal complesso della Cattedrale, dagli Archivi storici diocesani e dalla Biblioteca del seminario vescovile. Il tour in presenza sarà infatti l’occasione per apprezzare dal vivo documenti raccontati nella visita virtuale del 1 ottobre.

«La peste: tra superstizione, medicina e fede» nasce dalla sinergia tra Ufficio Beni Culturali della Diocesi, Archivio Storico diocesano, Biblioteca del Seminario vescovile, Cooperativa CoolTour. Per iscriversi inviare una e-mail a cattedralepiacenza@gmail.com con oggetto: ISCRIZIONE VISITA 4 OTTOBRE. L’iscrizione è obbligatoria. Appuntamento per il tour: DOMENICA 4 OTTOBRE ore 16:00 (ritrovo 15:40, via Prevostura) previa iscrizione.

Per la salvaguardia della salute e le misure anticontagio, possiamo fare partecipare solo 15 PERSONE oltre alla guida. Sarà necessario portare con sé la mascherina e tenere la distanza interpersonale di sicurezza.