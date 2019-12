Visita guidata “Natale in arte”

Giovedì 26 dicembre apertura straordinaria della Galleria Alberoni dalle ore 15.30 alle ore 18. La sola Galleria sarà visitabile dalle ore 15.30 alle ore 18. Alle ore 16 avrà inizio una visita guidata speciale intitolata Natale in arte. Annunciazioni, Natale, nascita e sacre famiglie nelle collezioni artistiche del Collegio Alberoni. Presentazione del presepe storico del Collegio Alberoni

L’itinerario, a ingresso ridotto di €. 4,50, è un vero e proprio viaggio attraverso i capolavori delle collezioni artistiche alberoniane, alla scoperta delle narrazioni natalizie: natività, sacre famiglie, Madonne con il bambino e maternità anche profane.

Estremamente ricco il percorso artistico proposto per l’occasione che permetterà la visione dei capolavori fiamminghi raffiguranti Madonne con bambino di Jan Provost (Mons 1462 – Bruges 1529), Maitre au Perroquet (Fiandre, primo quarto del XVI sec.), scuola di Joos Van Cleve (Fiandre, secondo quarto del XVI sec.), quella raffinata e delicata di Vincenzo degli Azani, detto da Pavia (documentato dal 1519 al 1557), la straordinaria Sacra famiglia del giovane Luca Signorelli, quelle preziose di scuola raffaellesca, la scultura raffigurante anch’essa Madonne con bambino realizzata in argento da un orafo napoletano del Settecento, per giungere a delicate annunciazioni, natività, scene della fuga in Egitto in opere di Sei, Sette e Ottocento, non visibili negli itinerari ordinari.

Giovedì 26 dicembre 2019

Galleria Alberoni, ore 16

Natale in arte

Annunciazioni, Natale, nascita e sacre famiglie nelle collezioni artistiche del Collegio Alberoni. Presentazione del presepe storico del Collegio Alberoni

Visita guidata speciale – Ingresso ridotto €. 4,50