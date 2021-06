Visita guidata per la terza età in Santa Maria di Campagna

La Basilica di Santa Maria di Campagna, con la sua ricchissima storia, è la location scelta per la prossima visita guidata organizzata dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza.

L’appuntamento è per giovedì 24 giugno, nell’ambito del ciclo di incontri dedicati alla terza età. La visita permetterà ai partecipanti di scoprire tante curiosità della chiesa rinascimentale piacentina, edificata in sostituzione di un precedente piccolo oratorio, il santuario di “Santa Maria in Campagnola”, la cui prima notizia documentata risale al 1030. Si dovrà attendere il 1522 per la posa della prima pietra del nuovo edificio, grazie all’architetto piacentino Alessio Tramello che ne ideò il progetto per poter accogliere un maggior numero di fedeli. Nel novembre 1954 Papa Pio XII ha attribuito a Santa Maria di Campagna la denominazione onorifica di basilica minore. La chiesa di piazzale delle Crociate ospita numerose opere d’arte, fra cui un vasto ciclo pittorico del primo Cinquecento del Pordenone e tele barocche opera di Guido Reni e dei Procaccini.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’Ufficio Attività socio-ricreative al numero 0523.492724, cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. Le iscrizioni si raccolgono dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. La visita guidata è gratuita.