Visita guidata “Santi e reliquie: la chiesa di San Pietro”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» tornano le visite guidate sulle orme del nostro patrimonio cittadino, organizzate da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c.

Con « SANTI E RELIQUIE: LA CHIESA DI SAN PIETRO», giovedì 6 maggio ore 18, scoprirete che l’edificio è frutto di una ricostruzione gesuita del 1587. In realtà la chiesa di San Pietro ha origini ben più antiche, più o meno collocabili nel X-XI sec. Collocata nei pressi dell’antico foro romano, sul finire del Seicento fu affiancata dal complesso del Collegio dei Gesuiti, in parte del quale oggi ha sede la Biblioteca Passerini Landi. Partendo dalle reliquie conservate, allargheremo lo sguardo sull’edificio per scoprirne storia e opere d’arte, tra cui il maestoso altare, un tempo situato nella Cattedrale e dedicato alla Madonna del Popolo, ma ricollocato a seguito dei restauri scalabriniani.

Ogni informazione e richiesta di prenotazione (obbligatoria) andranno inviate a cattedralepiacenza@gmail.com o telefonando al 3314606435. I posti solo limitati. Gli eventi, realizzati in ottemperanza alle prescrizioni delle attuali normative in materia di contrasto al Coronavirus, si svolgeranno in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale minima da rispettare. L’evento è a pagamento (7.00€). Attivazione a numero minimo di adesioni.