Visita guidata virtuale “Tre piazze, una storia comune: Piacenza terra di passo”

Tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di CoolTour s.c. e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza, con un primo evento online giovedì 21 gennaio.

L’idea di portare arte, storia e bellezza a casa dei visitatori, attraverso la formula della visita guidata virtuale, nasceva ormai quasi un anno fa, nel marzo 2020, per trovare una soluzione alla chiusura dei musei a causa del diffondersi del Nuovo coronavirus: il museo chiude ma la cultura non si ferma e viaggia nella Rete. La formula, che ha trovato un alto gradimento nel pubblico, ha caratterizzato tutto il 2020, divenendo – in fase di emergenza sanitaria – modalità di visita principale anche per classiche rassegne come il «Natale ad Arte» appena trascorso.

Anche per tutto il 2021 il calendario di tour virtuali (che affiancheranno le consuete visite in presenza) sarà ricco: giovedì 21 gennaio potremo assistere al primo appuntamento. Si tratta di «Tre piazze, una storia comune: Piacenza terra di passo» che prenderà il via alle ore 21. Come di consueto è necessario prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/event/3piazze.

Sarà un viaggio nelle tre importanti piazze di Piacenza: piazza Cavalli, piazza Sant’Antonino e piazza Duomo, ognuna con una sua storia da raccontare; per chi deve ancora scoprirle e per chi vorrà riscoprirle. L’iscrizione è obbligatoria essendo i posti limitati a 100 partecipanti. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com.