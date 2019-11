Visita itinerante ai quattro percorsi della mostra “L’ultimo albero”

Sabato 23 novembre si terrà una visita itinerante che permetterà ai visitatori interessati di vedere i quattro percorsi espositivi, che costituiscono la mostra evento “L’ultimo albero”, in una sola giornata, alla presenza dell’artista, e scoprendo pertanto l’unitarietà del progetto in corso diffuso in più sedi.

Sarà presente nelle quattro sedi l’artista Romano Bertuzzi le cui opere costituiscono il trait d’union del progetto evento. Gli orari di visita sono i seguenti:

Ore 10: Museo di Storia Naturale (ingresso a pagamento)

Ore 11: Galleria Biffi Arte (ingresso gratuito)

Ore 15,30: Galleria Alberoni (ingresso gratuito)

Ore 18: Biblioteca Passerini Landi (ingresso gratuito)

L’ingresso al Museo di Storia Naturale è a pagamento, mentre gli ingressi alla Galleria Biffi Arte, alla Galleria Alberoni e alla Biblioteca Passerini Landi sono per questo specifico appuntamento gratuiti.