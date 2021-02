Visita virtuale a Chiesa di Santa Maria delle Grazie e Cenacolo di Leonardo

La nostra voglia di viaggiare, sempre viva, continua con i mezzi di condivisione internet che in questi periodi di limitazione ci fanno comunque trascorre piacevoli momenti in compagnia ad ammirare bellissime opere.

Dopo l’interessante visita alle dimore milanesi, questa volta entriamo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, basilica e santuario appartenente all’ordine domenicano ed edificata per volere del Duca di Milano Lodovico il Moro, come mausoleo per la propria famiglia. La basilica rappresenta una delle più importanti realizzazioni del Rinascimento nell’Italia settentrionale.

Non si può visitare Santa Maria delle Grazie senza ammirare nel refettorio del convento adiacente “Il Cenacolo” dipinto da Leonardo e realizzato su commissione sempre di Ludovico il Moro.

In questo tour virtuale saremo accompagnati dalla nostra carissima guida milanese Silvia Dondi che ha organizzato questa uscita per noi su piattaforma zoom, e ci presenta il Cenacolo “come non l’abbiamo mai visto”!