Visita virtuale dedicata a Santa Giustina

In occasione delle prossime celebrazioni di Santa Giustina, compatrona di Piacenza, il Museo Kronos in collaborazione con Cooltour s.c. organizza venerdì 24 settembre alle ore 21 una visita guidata virtuale dedicata alla Santa di Antiochia, martirizzata insieme al mago Cipriano il 26 settembre 302.

Partendo dalle reliquie conservate nella cripta della Cattedrale, la visita si allargherà per scoprire la storia della Santa, i miracoli e il viaggio che il vescovo Filagato compì per portare le spoglie di Giustina a Piacenza nel 1001. Attraverso testimonianze artistiche e documentarie, quali il Codice 63 e il Codice 65 dell’Archivio Capitolare della Cattedrale, ricostruiremo il culto e la devozione sorti attorno a questa straordinaria figura, alla quale è dedicata – insieme a S. Maria Assunta – la Cattedrale cittadina. Per partecipare alla visita (che si svolgerà su piattaforma Zoom) è necessario iscriversi gratuitamente online sulla pagina www.piacenzapace.it/virtuali. I posti sono limitati a 100 partecipanti.