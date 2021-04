Visita virtuale guidata “I musei di Bobbio: Abbazia e Collezione Mazzolini”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» (piacenzapace.it/primavera) tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c.

In questa occasione ci sposteremo a Bobbio per scoprire con una visita guidata virtuale il Museo dell’Abbazia e il Museo Collezione Mazzolini, in un viaggio nel tempo attraverso opere d’arte che vanno dal Medioevo al secolo appena concluso. L’evento online è ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c. È obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera accanto al nome dell’evento.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com