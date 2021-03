Visita virtuale guidata “Imago pietatis: l’iconografia del Cristo che vive nel sepolcro”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c.

In questo nuovo appuntamento percorreremo i temi della Pasqua nell’Arte: con «IMAGO PIETATIS: L’ICONOGRAFIA DEL CRISTO CHE VIVE NEL SEPOLCRO», venerdì 2 aprile ore 15:30, scopriremo una particolare iconografia. A partire dal tardo X secolo si elaborò una particolare immagine nota come Imago Pietatis, in cui il Salvatore ritto in piedi e a mezzo busto nel sarcofago aperto, è come sospeso tra la vita e la morte. Cosa rappresenta questo strana posizione? Cristo sta uscendo o entrando nella tomba?

L’evento online, come di consueto ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c., è sostenuto dal Comune di Piacenza grazie a “Piacenza riparte con la Cultura”. È obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com