Torna a Piacenza la rassegna “Primavera ad Arte”, promossa da Museo Kronos della Cattedrale di Piacenza, CoolTour Piacenza e Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio

Giovedì 8 aprile, ore 21, visita virtuale guidata «LA MADONNA SISTINA E LA RIVOLUZIONE DELL’IMMAGINE DI RAFFAELLO»

Con l’avvicinarsi dell’inaugurazione della mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza», questa nuova visita virtuale guidata condurrà alla scoperta di storia, genesi e stile del capolavoro dell’artista urbinate che riunisce dopo millenni, divino e umano nella stessa immagine. L’evento online è ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c. in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio. È obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera accanto al nome dell’evento.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com