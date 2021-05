Visita virtuale guidata “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» (piacenzapace.it/primavera) tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c.

Dopo il successo dell’evento dedicato a Leonardo e a due giorni dall’inaugurazione della mostra “LA MADONNA SISTINA DI RAFFAELLO RIVIVE A PIACENZA” nel complesso monumentale di San Sisto, viene proposto un viaggio virtuale alla scoperta delle ragioni che fanno ritenere il maestro urbinate il più grande artista di sempre, partendo dall’analisi di tre indiscussi capolavori, un tempo custoditi nelle nostre terre! La visita virtuale guidata sarà a pagamento, al prezzo promozionale di 5 euro anziché 7. Il pagamento avverrà in una fase successiva alla pre-iscrizione. L’appuntamento per gli iscritti sarà per giovedì 27 maggio alle ore 21 sulla piattaforma ZOOM, in diretta con possibilità di interazione con la guida in momenti riservati al dibattito e alle domande.