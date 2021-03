Visita virtuale guidata “La resurrezione di Cristo: l’immagine che un tempo non c’era”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c.

In questo nuovo appuntamento proseguiremo con i temi della Pasqua nell’Arte: con «LA RESURREZIONE DI CRISTO: L’IMMAGINE CHE UN TEMPO NON C’ERA», sabato 3 aprile ore 15:30, scopriremo una curiosità nell’iconografia legata alla Pasqua. In età paleocristiana e durante i primi secoli del Medioevo la scena della Resurrezione fu omessa dal linguaggio figurativo, preferendole quella della discesa di Cristo agli inferi, nota come “Anastasis”. Per conoscere la storia di questa immagine dimenticata, non resta che partecipare all’evento!

L’evento online, come di consueto ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c., è sostenuto dal Comune di Piacenza grazie a “Piacenza riparte con la Cultura”. È obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com