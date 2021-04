Torna a Piacenza la rassegna “Primavera ad Arte”, promossa da Museo Kronos della Cattedrale di Piacenza, CoolTour Piacenza e Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio

Giovedì 15 aprile, ore 21, visita virtuale guidata (evento a pagamento) «L’OMBRA DI LEONARDO»

Proprio nel giorno del 569° anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci (nato a Vinci il 15 aprile 1452) arriva la visita virtuale guidata in diretta «L’OMBRA DI LEONARDO» che porterà sulle tracce del possibile soggiorno del grande genio nella nostra città e alla scoperta delle ispirazioni che l’eclettico toscano ha contribuito a sviluppare con la sua rivoluzionaria inventiva. Un viaggio nel territorio attraverso ipotesi e testimonianze documentarie: dalle porte bronzee del Duomo di Piacenza (mai realizzate) alle curiosità legate al “vino di Leonardo”. La visita virtuale guidata «L’ombra di Leonardo» sarà a pagamento, al prezzo promozionale di 5,00 euro anziché 7,00. Il pagamento avviene in una fase successiva alla pre-iscrizione. La preiscrizione (obbligatoria) si effettua con il modulo online che è possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera accanto al nome dell’evento.

L’evento online è ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati e in regola con la quota di partecipazione. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com.