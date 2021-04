Visita virtuale guidata “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai…nel Medioevo!”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c.

Dopo l’incontro su Raffaello e quello su Leonardo, gli incontri che vedono come protagonisti i tre grandi geni a cui dal 2019 viene dedicato un anno culturale celebrativo, si chiudono con la figura di Dante Alighieri. A 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, affronteremo un dialogo a distanza fra il viaggio nell’oltretomba dantesco e l’immaginario ultraterreno che lo ha preceduto, raccontato da una guida d’eccezione: le opere d’arte.