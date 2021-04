Visita virtuale guidata “Pellegrinaggi a Piacenza”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» Museo Kronos, in collaborazione con Biffi Arte e CoolTour, organizza una serata all’insegna della cultura insieme al dott. Tiziano Fermi, archivista della Cattedrale e sapiente accompagnatore tra le meraviglie dei beni ecclesiastici della nostra città. Avrà quindi inizio lunedì, in forma di anteprima, il ciclo “Pellegrinaggi Urbani nel Medioevo a Piacenza”: in questo caso si parlerà in particolare la chiesa del Santo Sepolcro, uno dei principali luoghi di culto e devozione a Piacenza.

La preiscrizione ( obbligatoria ) si effettua con il modulo online che è possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera accanto al nome dell’evento. L’evento online è possibile grazie all’iniziativa del Comune “Piacenza riparte con la cultura”. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati.

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com